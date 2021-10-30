Відсьогодні у “червоній” зоні перебуває 15 областей, “жовтими” залишаються лише дві

"Жовтими" є Закарпаття та Кіровоградщина.

Станом на суботу, 30 жовтня в Україні у “жовтій” зоні за рівнем епідеміологічної небезпеки через коронавірус залишаються дві області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Це Закарпатська та Кіровоградська області.

“Помаранчевими” є Київ, Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська і Чернівецька області.

У “червону” зону перейшли 15 областей: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська.

Нагадаємо, "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Водночас обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.

Європейський союз оновив список країн "зеленої" карантинної зони, з якими рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в цьому переліку, попри погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19.