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Ляшко: ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 починає стабілізуватися

"Вже немає сніжного кому, що був на початку жовтня, коли люди масово надходили".

Ляшко: ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 починає стабілізуватися
Фото: Всеукраїнський форум Україна 30 / YouTube

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 починає стабілізуватися.

Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке у п'ятницю, 29 жовтня, організували в Одесі.

"У нас розрив між госпіталізаціями і виписками починає скорочуватися. Вже немає сніжного кому, що був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах", - сказав міністр.

Він визнав, що розслаблятися поки що рано і закликав людей вакцинуватися.

За його словами, система охорони здоров'я зараз налічує 70 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, із них зайнято 43 тисячі. "Ми майже зайняли таку ж кількість ліжок, яка у нас була у весняний період епідемії", - сказав Ляшко.

Водночас споживання кисню в лікарнях виросло у 5-6 разів. Це пов'язане із тим, що 80% госпіталізованих потребують кисню для лікування.

Нагадаємо, що 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на кінець жовтня і початок листопада.

За прогнозами РНБО, на піку в лікарнях буде знаходитися до 50-52 тисяч осіб.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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