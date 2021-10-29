Ляшко: ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 починає стабілізуватися

"Вже немає сніжного кому, що був на початку жовтня, коли люди масово надходили".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко вважає, що ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 починає стабілізуватися.

Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, яке у п'ятницю, 29 жовтня, організували в Одесі.

"У нас розрив між госпіталізаціями і виписками починає скорочуватися. Вже немає сніжного кому, що був на початку жовтня, коли люди масово надходили до лікарень. Сьогодні в певних регіонах відбулася стабілізація на високих цифрах", - сказав міністр.

Він визнав, що розслаблятися поки що рано і закликав людей вакцинуватися.

За його словами, система охорони здоров'я зараз налічує 70 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, із них зайнято 43 тисячі. "Ми майже зайняли таку ж кількість ліжок, яка у нас була у весняний період епідемії", - сказав Ляшко.

Водночас споживання кисню в лікарнях виросло у 5-6 разів. Це пов'язане із тим, що 80% госпіталізованих потребують кисню для лікування.

Нагадаємо, що 15 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що пік осінньої хвилі COVID-19 прийдеться на кінець жовтня і початок листопада.

За прогнозами РНБО, на піку в лікарнях буде знаходитися до 50-52 тисяч осіб.