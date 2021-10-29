Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Німеччина розкритикувала застосування Bayraktar на Донбасі, Україна дала різку відповідь
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Київ посилює карантин і просить уряд ввести "червону" зону
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Росія зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну з 1 листопада
Кабмін перевів Київ у "червону" зону (оновлено)
Кабмін перевів Київ у "червону" зону (оновлено)
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
МОЗ затвердило перелік протипоказань для вакцинації від СOVID-19
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну
ГоловнаСуспільствоЖиття

МОЗ дав українцям поради, як безболісно перейти на зимовий час

У ніч проти 31 жовтня стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

МОЗ дав українцям поради, як безболісно перейти на зимовий час
Фото: analytic-info.net

Міністерство охорони здоров'я дало українцям низку порад про те, як безболісно перейти на зимовий час.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"У ніч проти 31 жовтня Україна змінить час на «зимовий». Переведення годинників означатиме, що світловий день стане коротшим, а брак сонячного світла позначається на загальному самопочутті. Зміна світлового дня може спричиняти дратівливість і відчуття стомленості", - йдеться в повідомленні.

МОЗ рекомендує при можливості виходити на вулицю в денну пору доби, це - один зі способів отримання вітаміну D. Також рекомендується підготувати організм до раптової зміни графіку і за кілька днів до переведення годинника лягати спати на 15–20 хвилин пізніше. 

Також слід дотримуватися гігієни сну, відкласти телефон щонайменше за годину до сну. Зазначається, що світло екранів стимулює мозок, перешкоджає виробленню мелатоніну, гормону, який спричиняє сонливість. Замість перегляду телевізора МОЗ рекомендує читання книги, теплий душ та приглушене світло.

Варто додати активності та фізичних вправ. Однак, тренуватися слід не пізніше ніж за чотири години до відпочинку, оскільки підвищення температури тіла може ускладнити процес засинання.

Вечеряти рекомендуєтсья в один і той самий час, їсти більше білків та корисної клітковини, менше вуглеводів, не переїдати.

Нагадаємо, в ніч проти 31 жовтня Україна змінить час на зимовий.

У березні в Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. У першому читанні цей законопроєкт ухвалили 3 березня. Під час обговорення документи нардепи не могли дійти згоди, який саме перехід скасовувати – на літній чи зимовий час.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також