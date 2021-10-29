МОЗ дав українцям поради, як безболісно перейти на зимовий час

У ніч проти 31 жовтня стрілки годинника потрібно перевести на одну годину назад.

Міністерство охорони здоров'я дало українцям низку порад про те, як безболісно перейти на зимовий час.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"У ніч проти 31 жовтня Україна змінить час на «зимовий». Переведення годинників означатиме, що світловий день стане коротшим, а брак сонячного світла позначається на загальному самопочутті. Зміна світлового дня може спричиняти дратівливість і відчуття стомленості", - йдеться в повідомленні.

МОЗ рекомендує при можливості виходити на вулицю в денну пору доби, це - один зі способів отримання вітаміну D. Також рекомендується підготувати організм до раптової зміни графіку і за кілька днів до переведення годинника лягати спати на 15–20 хвилин пізніше.

Також слід дотримуватися гігієни сну, відкласти телефон щонайменше за годину до сну. Зазначається, що світло екранів стимулює мозок, перешкоджає виробленню мелатоніну, гормону, який спричиняє сонливість. Замість перегляду телевізора МОЗ рекомендує читання книги, теплий душ та приглушене світло.

Варто додати активності та фізичних вправ. Однак, тренуватися слід не пізніше ніж за чотири години до відпочинку, оскільки підвищення температури тіла може ускладнити процес засинання.

Вечеряти рекомендуєтсья в один і той самий час, їсти більше білків та корисної клітковини, менше вуглеводів, не переїдати.

Нагадаємо, в ніч проти 31 жовтня Україна змінить час на зимовий.

У березні в Верховній Раді не вистачило голосів за проєкт закону, що передбачає скасування переходу на літній час. У першому читанні цей законопроєкт ухвалили 3 березня. Під час обговорення документи нардепи не могли дійти згоди, який саме перехід скасовувати – на літній чи зимовий час.