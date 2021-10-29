Цей криголам раніше перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross.

Під час робочої поїздки до Одеської області президент Володимир Зеленський оглянув придбаний коштом держави науково-дослідний криголам "Ноосфера", який забезпечуватиме логістику для української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Про це повідомляє Офіс президента.

Цей криголам раніше перебував у складі Британської антарктичної місії під назвою James Clark Ross. Цього року судно продали Національному антарктичному науковому центру Міністерства освіти і науки України. 5 жовтня криголам зайшов у акваторію Одеського порту. Портом його приписки визначено Одесу.

На борту криголама Зеленський оглянув наукову лабораторію, кают-компанію та центр управління.

Фото: president.gov.ua

Директор Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий продемонстрував президентові океанографічне устаткування, яке використовують на судні з метою наукових досліджень.

"Криголам оснащений вісьмома спеціалізованими лабораторіями та пристосуваннями для відбору будь-яких проб з глибини до 8 км. Відтепер українським дослідникам будуть доступні майже 90% дна Світового океану. Наявність такого судна, пристосованого до роботи в умовах низьких температур, дає змогу значно розширити діапазон наукових досліджень", - зазначається в повідомленні.

Фото: president.gov.ua

Після проходження всіх необхідних процедур та зміни назви судна на "Ноосфера" криголам уже цьогоріч вийде в океан і візьме курс на Антарктиду.

Раніше українські полярники поскаржилися Зеленському на відсутність судна. Сьогодні президент повідомив дослідникам про прибуття довгоочікуваного криголама в Україну.

"Скоро до вас вирушає «Ноосфера». Тож зустрічайте цю українську «наукову красуню». Я вас всіх вітаю!" – сказав він.

Зеленський також розповів, що розроблятиметься масштабна програма з відродження науково-дослідного флоту України, яка включатиме будівництво 36 суден.

Провідний інженер-дослідник Радіоастрономічного інституту НАН Богдан Гаврилюк зазначив, що придбання криголама є важливою подією для українського флоту. За його словами, нова назва судна "Ноосфера" влучно відображає вчення видатного українського науковця Володимира Вернадського.

Він зазначив, що українські наукові судна тривалий час не виходили в акваторію та не виконували досліджень.

Зеленський також поспілкувався з полярниками – учасниками 25-ї Української антарктичної експедиції. Також президент ознайомився з можливостями науково-дослідного судна "Борис Александров", яке використовуватиметься для моніторингу дна Чорного моря та збирання екологічних даних. Судно, яке раніше мало назву "Бельгіка", Україна отримала в подарунок від Бельгії.

Нагадаємо, криголам було збудовано в 1990 році. Великобританія продала судно Україні після того, як воно 30 років відслужило у складі Британської антарктичної місії. Криголам може рухатися крізь шар льоду товщиною до 4 м в екстремальних умовах і працює в штатному режимі при товщині льоду до 1,5 м.

30 серпня над криголамом підняли український прапор, а 18 вересня він вирушив до України з Фредеріксгавену (Данія).