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Байден заявив, що Папа Франциск дозволив йому приймати Причастя

Раніше Конференція католицьких єпископів США оголошувала про намір обмежити доступ до Причастя президентові США Байдену та певним членам його уряду, зокрема через підтримку абортів.

Байден заявив, що Папа Франциск дозволив йому приймати Причастя
Фото: EPA/UPG

Президент США Джозеф Байден після зустрічі у Ватикані з Папою Франциском заявив, що понтифік сказав йому "продовжувати приступати до Причастя".

Про це повідомляє Catholic News Agency.

Зазначається, що напередодні президент Байден і Папа мали 75-хвилинну особисту зустріч. Під час неї вони помолилися одне за одного і обговорили проблеми, пов’язані з кліматичними змінами. 

За словами Байдена, вони не обговорювали аборти, але це питання опосередковано виникло при обговоренні теми його допуску до Причастя. 

"Ми щойно говорили про те, що він радий, що я хороший католик" - сказав Байден, додавши, що Папа сказав йому "продовжувати приступати до Причастя". 

Раніше Конференція католицьких єпископів США оголошувала про намір обмежити доступ до Причастя президентові США Байдену та певним членам його уряду, зокрема через підтримку абортів. Втім тоді представник Ватикану закликав католицьких єпископів Сполучених Штатів "діяти обережно" у такому контроверсійному питанні. 

17 червня американські єпископи висловилися на підтримку розробки навчального документа про Євхаристію. Відомо, що один підрозділ третьої частини документа стосується того, що дістало назву "євхаристійна послідовність" — заборони уділяти Причастя тим політикам, які виступають на підтримку абортів та інших речей, несумісних із католицьким ученням.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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