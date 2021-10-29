Перекрито рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна.

У Києві на проспекті Алішера Навої провалився асфальт на дорозі.

Про це повідомляє патрульна поліція.

Зазначається, що рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна повністю перекрито.

"Провал асфальтового покриття на проспекті Алішера Навої. Перекрито рух від бульвару Перова в напрямку вулиці Райдужна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в червні у центрі Києва на Лютеранській вулиці провалився асфальт внаслідок аварії на водогоні. Це була щонайменше друга подібна аварія за кілька днів. 20 червня на Дарницькому бульварі стався витік води із-під землі на проїжджу частину у результаті пошкодження водопровідної мережі. Ліквідувати аварію змогли лише на наступний день, довелося замінити три метри труби.

У кінці травня через прорив водопроводу затопило вулицю Антоновича біля станції метро "Либідська" та ТРЦ Ocean Plaza.

14 травня прорвало трубу з гарячою водою на Пушкінській вулиці, а 20 травня через аварію на трубопроводі утворився 10-метровий грязьовий фонтан на Голосіївському проспекті.