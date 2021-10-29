Фото: Макс Требухов

30 та 31 жовтня в Національній бібліотеці України ім. Вернадського відбудеться прем'єра Opera lingua. Двогодинна опера розповідає про феномен мови, символів і тексту відразу на п'ятьох мовах. Крім української, в опері присутні італійська, ідиш, латина та німецька мови.

Opera lingua — перший результат роботи лабораторії сучасної опери Opera Aperta, створеної українськими композиторами Романом Григорівим та Іллєю Разумейко. Метою лабораторії є відкриття в Києві сучасного оперного театру, який буде функціонувати як мультидисциплінарний майданчик для сучасної та барокової опери, танцювального театру та експериментальних сценічних жанрів.

Пропонуємо фоторепортаж з генеральної репетиції Opera lingua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов