​На відзначення 80-річчя з дня народження Ступки з держбюджету виділять 2 млн гривень

Кабінет міністрів затвердив виділення коштів і план заходів з підготовки та відзначення 80-річчя з дня народження актора Богдана Ступки та 70-річчя співака Назарія Яремчука.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

У своєму телеграм-каналі нардеп оприлюднив проєкти відповідних розпоряджень уряду.

Він зазначив, що 70-річчя з дня народження Назарія Яремчука та 80-річчя з дня народження Богдана Ступки відзначатимуть на державному рівні.

На відзначення 70-річчя з дня народження Назарія Яремчука виділять 118,5 тис. грн з бюджету Чернівецької ОДА.

80-річчя за дня народження Богдана Ступки фінансуватимуть із держбюджету. Для цього виділять 2 млн грн.

Зокрема передбачено профінансувати із держбюджету проведення міжнародного мистецького фестивалю "Код Ступки", створення Музею-квартири Богдана Ступки у Львові, а також встановлення меморіальної дошки-горельєфу та перейменування скверу на честь Ступки у Києві.

Відзначення ювілею від дня народження Назарія Яремчука передбачає проведення пісенних конкурсів у Чернівцях і Вижниці та вручення обласної премії імені співака.

Фото: телеграм Олексія Гончаренка

Фото: телеграм Олексія Гончаренка

Фото: телеграм Олексія Гончаренка

Фото: телеграм Олексія Гончаренка

Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року. У 1999-2001 роках він був міністром культури і мистецтв, у 2011 році йому присвоїли звання Героя України. Помер Ступка 22 липня 2012 року на 71-му році життя.

Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року у місті Вижниця Чернівецької області. Учасник ВІА "Смерічка", виконавець пісень композитора Володимира Івасюка "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Стожари" та інших, народний артист України. Помер 43-річним у 1995-му після онкологічного захворювання. Через 26 років по смерті, 24 серпня 2021-го, отримав звання Героя України.