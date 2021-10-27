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Шмигаль: поки що ми дивимось на опалювальний сезон впевнено

Прем'єр прогнозує, що Україні вистачить вугілля і електроенергії.

Шмигаль: поки що ми дивимось на опалювальний сезон впевнено
Фото: Кабмін / Youtube

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що Україні вистачить електроенергії під час опалювального сезону.

Про це він сказав у середу на брифінгу під час робочої поїздки в Донецьку область.

"Ми плануємо, що 14 блоків атомних електростанцій будуть працювати протягом всього опалювального сезону. Гідроенергетика, альтернативна енергетика (сонце, вітер) будуть працювати. Вугільна генерація - це маневрова потужність, без неї нікуди не дінешся. В цьому плані ми працюємо і з генеруючими компаніями, які активно контрактують і везуть вугілля, і з залізницею. [Ведеться] робота з державними шахтами, які мають підняти на-гора свій видобуток вугілля", - сказав Шмигаль.

"Поки що ми дуже впевнено дивимось на те, що ми його пройдем, не дивлячись на всі складнощі, які є в енергетичному секторі європейського континенту", - додав прем'єр.

Нагадаємо, що на складах ТЕС і ТЕЦ України зараз знаходиться близько 700 тисяч тонн вугілля. Це в чотири рази менше, ніж передбачено графіком Міністерства енергетики. Відомство оновило його у серпні, виходячи з критичного сценарію, що включає запуск "Північного потоку - 2" і холодну зиму.

Міністерство запевняє, що незважаючи на відставання від графіка накопичення вугілля на складах ТЕС, об’єднана енергетична система України працює стабільно.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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