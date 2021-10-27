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На Волині проаналізували екологічні виклики для агросектору та освіти

Результатом триденної інтенсивної роботи стали схеми та програми втілення в життя екологічних задумів.

22-24 жовтня у місті Острог відбулася організаційно-діяльнісна гра, організована Інститутом Горшеніна спільно з Волинською бізнес-школою при Острозькій академії у співробітництві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Фото: Волинська бізнес-школа

Організаційно-діяльнісні ігри  – це ігровий метод аналізу і вирішення складних проблем, які не мають однозначного готового рішення, його прототипів і прецедентів. Тема, над якою працювали в Острозі, була такою: “Екологія Волині. Екологічні виклики для агросектора та освіти”.

Упродовж трьох днів чотири команди різних вікових груп, що представляють дві сфери діяльності - освіту та агросектор, працювали над осмисленням екологічних викликів для всієї України й зокрема для регіону Великої Волині. Студенти, діючі фахівці-освітяни, а також представники агросектору з різних куточків регіону об'єдналися задля пошуку нових сенсів та змісту екологічної тематики.

Фото: Волинська бізнес-школа

Програма та регламент гри передбачали поступовий глибинний аналіз проблематики та визначення позиції кожного з учасників щодо неї, адже на меті заходу була не лише актуалізація екологічного порядку денного, а й особисте занурення усіх присутніх у проєктування.

На початку гри команда аграріїв спільно зі студентами представили свої напрацювання щодо впливу екологічного фактора на агросектор регіону. Одночасно з ними команди освітян та студентів готували доповіді щодо нових викликів для освіти, пов’язаних з екологічним впливом.

Віцепрезидент Інституту Горшеніна Олексій Лещенко
Фото: Волинська бізнес-школа
Віцепрезидент Інституту Горшеніна Олексій Лещенко

Під час спільного обговорення були зафіксовані певні висновки:

  • екологія та екологічність сьогодні не входять до переліку пріоритетів українців;
  • багато процесів, спрямованих на екологізацію діяльності, є імітацією задля досягнення різних цілей: прибутку, просування компанії, бізнесу або зміни іміджу;
  • екологічно відповідальні освіта та агросектор перестануть бути просто концептом тоді, коли в Україні стануть можливими системні зміни.

Результатом триденної інтенсивної роботи команд спільно стали схеми та програми втілення в життя екологічних задумів. Зокрема, команди представили доповіді про діяльність аграріїв з урахуванням екологічного фактора та концепцію екологічної освіти.

Засновник та директор Волинської бізнес-школи Олексій Губанов
Фото: Волинська бізнес-школа
Засновник та директор Волинської бізнес-школи Олексій Губанов

Фото: Волинська бізнес-школа

Пряме включення директора Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марселя Рьотіга
Фото: Волинська бізнес-школа
Пряме включення директора Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Марселя Рьотіга

Розуміння, напрацьоване учасниками під час організаційно-діяльнісної гри, важливе для втілення екологічних ініціатив у сфері агробізнесу та освіти в регіоні Великої Волині. 

Варто зауважити, що регіональний підхід у роботі з таким складним питанням, як екологія, дозволяє учасникам працювати зі зрозумілими для них кейсами та ще у процесі гри проєктувати нові ідеї для своєї професійної діяльності.

Фото: Волинська бізнес-школа

Організаційно-діяльнісна гра стала продовженням дослідницької діяльності Інституту Горшеніна та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні щодо екологічної проблематики. Попередньо було проведено всеукраїнське соціологічне дослідження «Екологічні тренди в Україні. Погляд громадян».  

Інститут ГоршенінаІнститут Горшеніна
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