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Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками з Росії

Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні.

Мережу магазинів у Харкові оштрафували за торгівлю цукерками з Росії
Фото: dpss.gov.ua

Держпродспоживслужба у Харкові оштрафувала мережу магазинів солодощів за продаж російських цукерок.

Штрафні санкції накладено за результатами перевірок, інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що відповідно до постанови Кабміну від 30.12.2015 №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації", Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, ввезення та реалізацію такої продукції заборонено.

Фото: dpss.gov.ua

Фото: dpss.gov.ua

"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо. Дуже дивно, що досі, незважаючи на збройну агресію, в когось вистачає совісті порушувати цю норму закону", - зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

За результатами перевірок було знято з реалізації та заборонено подальший обіг цукерок дев’яти найменувань  виробництва кондитерських фабрик "Красный Октябрь", "Победа" м. Москва, м. Старий Оскол Бєлгородської області, кондитерського концерну "Бабаевский", АО "АКконд" м. Чебоксари - цукерки 9 (дев’яти) найменувань.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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