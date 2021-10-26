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Кабмін змінив правління "Укрзалізниці"

Уряд перебрав на себе повноваження наглядової ради компанії.

Кабмін змінив правління "Укрзалізниці"
Фото: Александр Рудоманов

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 25 жовтня, призначив новий склад правління АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляється в постанові №1101.

До нього увійшли голова правління Олександр Камишін (раніше - в.о. голови правління), троє членів правління з попереднього складу (Орест Логунов, Олександр Перцовський та Роман Черніцький), а також радник Камишіна Євген Лященко та директор з інженерно-технічного забезпечення залізниці Григорій Бойко.

Не знайшлося місця в керівництва компанії попереднім членам правління Франтішеку Бурешу та Івану Юрику, а також в.о. члена правління Івану Синякову.

Призначення правління відбулося після того, як Кабінет міністрів розпустив наглядову раду "Укрзалізниці", та перебрав на себе її повноваження.

Після того, як буде обрано новий склад наглядової ради, вона повинна буде подати на розгляд акціонерних зборів нових членів правління. Кабінет міністрів очікує, що це відбудеться до 31 грудня 2021 року.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому уряд за аналогічною схемою призначив правління "Нафтогазу", розпустивши наглядову раду.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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