ЄБРР підписав мандатний лист про участь в приватизації Ощадбанку

Український банк отримає 100 млн євро субкредиту після вступу до ФГВФО.

Європейський банк реконструкції та розвитку та Ощадбанк у понеділок, 25 жовтня, підписали мандатний лист, який відкриває шлях до майбутньої приватизації українського банку.

Про це повідомили в Мінфіні, ЄБРР та Ощадбанку.

Угода підтверджує, зо ЄБРР готовий надати Ощадбнаку довгостроковий субординований кредит з можливістю конвертації в акції на суму до 100 млн євро.

"Це важливий крок у рамках нашого довготривалого партнерства з Ощадбанком та Міністерством фінансів України в напряму комерціалізації та наближенні можливої приватизації. Це також складова програми ширшого партнерства з українською владою в запровадженні реформ", – прокоментував підписання угоди Матео Патроне, керуючий директор по Східній Європі та Кавказу.

Одним з аспектів домовленості є очікування ЄБРР щодо вступу Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що покращить конкурентне середовище в банківському секторі та забезпечуватиме чесні умови приватизаційного процесу.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки, яка передбачає скорочення непрацюючих активів, нарощування прибутку та подальше входження ЄБРР у капітал держбанку.