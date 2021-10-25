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ЄБРР підписав мандатний лист про участь в приватизації Ощадбанку

Український банк отримає 100 млн євро субкредиту після вступу до ФГВФО.

ЄБРР підписав мандатний лист про участь в приватизації Ощадбанку
Фото: Сергей Нужненко

Європейський банк реконструкції та розвитку та Ощадбанк у понеділок, 25 жовтня, підписали мандатний лист, який відкриває шлях до майбутньої приватизації українського банку.

Про це повідомили в Мінфіні, ЄБРР та Ощадбанку.

Угода підтверджує, зо ЄБРР готовий надати Ощадбнаку довгостроковий субординований кредит з можливістю конвертації в акції на суму до 100 млн євро.

"Це важливий крок у рамках нашого довготривалого партнерства з Ощадбанком та Міністерством фінансів України в напряму комерціалізації та наближенні можливої приватизації. Це також складова програми ширшого партнерства з українською владою в запровадженні реформ", – прокоментував підписання угоди Матео Патроне, керуючий директор по Східній Європі та Кавказу.

Одним з аспектів домовленості є очікування ЄБРР щодо вступу Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що покращить конкурентне середовище в банківському секторі та забезпечуватиме чесні умови приватизаційного процесу.

Нагадаємо, що в жовтні 2021 року Кабмін затвердив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021-2024 роки, яка передбачає скорочення непрацюючих активів, нарощування прибутку та подальше входження ЄБРР у капітал держбанку.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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