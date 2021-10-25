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Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют

Мемкойн Shiba Inu увійшов до числа лідерів за ринковою вартістю.

Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Фото: Pixabay

Альткойн Shiba Inu на вихідних, що минули, вийшов на 11-е місце серед усіх криптовалют за ринковою капіталізацією.

Як повідомляє Bloomberg, вартість жартівливого токена, названого на честь породи собак сіба-іну і відомого як SHIB, у 2021 році виросла більше ніж на 40 мільйонів відсотків. На вихідних вона вийшла на пік своєї вартості, коли за один токен давали 0,000044 долара (приблизно 0,1 копійки).

"Меми мають цінність і увійшли в інвестиційні декларації в 2021 році", - пояснив подібний успіх альткойна один з керівників криптобіржі FTX Джонатан Чісман. Токени з наднизькою вартістю є також привабливими для роздрібних інвесторів, оскільки ті можуть на один долар придбати величезну кількість токенів, наприклад понад 20 тисяч SHIB.

Водночас такі "монети" є також надзвичайно волатильними. У неділю це підтвердив Ілон Маск, якому вдалося одним твітом обвалити курс Shiba Inu на чверть. Один із користувачів Twitter поцікавився в Маска, скільки у того токенів Shiba Inu. "Жодного", - відповів керівник Tesla і SpaceX, після чого вартість альткойна різко впала.

Станом на ранок 25 жовтня криптовалюта трохи відновила свої позиції, але й далі торгується нижче недільного піку.

Мемний токен Shiba Inu було створено в 2020 році.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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