На трасі Чернігів-Чорнобиль стартує капремонт трьох мостів

У Чернігівській області на автодорозі Р-56 Чернігів — Пакуль — Славутич — КПП «Чорнобиль» стартувала підготовка до капітального ремонту одразу трьох мостів, які оновлять за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Два мости розташовані за селом Михайло-Коцюбинське та один — поблизу села Пакуль, повідомляє Чернігівська ОДА.

«На цих ділянках дорожники споруджують тимчасові об'їзні дороги. Експлуатаційний стан мостів — передаварійний. Це штучні споруди через суходіл. Їхня довжина — по 18,5 метра. Збудовані у 1967 році. Два з них у 1988-му були реконструйовані. У ході капітального ремонту старі конструкції будуть демонтовані», — йдеться у повідомленні.

В ОДА також зазначили, що у межах програми «Велике будівництво» цього року у Чернігівській області планується відремонтувати 182 км доріг державного значення.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про плани цього року оновити та побудувати за програмою «Велике будівництво» загалом 245 мостів, 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих.