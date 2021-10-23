Apple дев’ятий раз поспіль визнано найдорожчим брендом світу

Вартість Apple за рік зросла на 26%, перевищивши $408,25 млрд.

Американська корпорація Apple дев’ятий рік поспіль очолює рейтинг найдорожчих брендів у світі. Про це свідчать дані дослідження Interbrand Corp. за 2021 рік, повідомляє Apple Insider.

Як свідчать результати дослідження, вартість Apple за рік зросла на 26%, перевищивши $408,25 млрд.

Друге місце зайняв Amazon, вартість якого складає $249,2 млрд (+26%),на третьому місці - Microsoft (+27%). Компанія Google вартістю $196,8 млрд посідає четверту сходинку рейтингу.

Далі слідують компанії Samsung ($74,6 млрд), Coca-Cola ($57,5 млрд), Toyota ($54,1 млрд), Mercedes-Benz ($50,9 млрд), McDonald's ($45,9 млрд). Замикає ТОП-10 найдорожчих брендів компанія Disney вартістю $44,2 млрд.

Нагадаємо, на початку цього року французький виробник товарів класу люкс "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" завершив операцію з придбання американської ювелірної компанії Tiffany & Co за 15,8 мільярда доларів.