Україна отримала від ЄС другий транш макрофінансової допомоги в розмірі €600 млн

Гроші прийшли раніше, ніж другий транш МВФ.

Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Україна отримала від Європейської комісії другий транш п'ятої програми макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"За підсумками 23-го саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії фон дер Ляєн та віце-президенту Домбровскісу за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну", - йдеться в офіційному твіттері Зеленського.

За підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС сьогодні отримано €600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Дякую Президенту Єврокомісії @vonderleyen та віце-президенту @Vdombrovskis за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 25, 2021

Виділення грошей також підтверджується на сайті Єврокомісії.

"Україна доклала значних зусиль для виконання умов макрофінансової допомоги і досягла задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом. Надаючи фінансову та технічну підтримку, ЄС допомагає підвищити рівень життя українського народу; надаючи потужну політичну підтримку, ми зміцнюємо інтеграцію України з Європейським Союзом", - заявив з цього приводу віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс.

Основною умовою для отримання траншу була реалізація структурних реформ у сферах управління державними фінансами, належного урядування та верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ.

Кредит надано у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,250% з терміном погашення у квітні 2036 року, у свою чергу повідомило Міністерство фінансів України.

"Ми вдячні партнерам із Європейського Союзу за тривалу підтримку нашої країни на шляху економічного розвитку та проведення ключових реформ. Українська сторона виконала узгоджені сторонами умови програми макрофінансової допомоги, що дозволило залучити зазначену позику. Ми продовжуємо активну роботу для забезпечення макрофінансової стабільності держави та впровадження структурних реформ", - заявив міністр Сергій Марченко.

Нагадаємо, у квітні 2020 року Європейська комісія вирішила виділити пакет макрофінансової допомоги в розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам: Албанії, Боснії і Герцеговині, Грузії, Йорданії, Косову, Молдові, Чорногорії, Північній Македонії, Тунісу та Україні.

Україна в рамках цієї програми має отримати 1,2 млрд євро. Першим траншем у грудні 2020 року Україна отримала 623,5 млн євро (розмір траншу виявися більшим, ніж 600 млн, оскільки облігації Єврокомісії були розміщені з негативною дохідністю).

У рамках співпраці між Україною і ЄС у 2014-2019 роках було реалізовано чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС - Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 млрд євро.

Усі отримані в попередні періоди кошти макрофінансової допомоги ЄС пішли на зменшення зовнішнього фінансового тиску, поліпшення платіжного балансу держави, забезпечення бюджетних потреб.