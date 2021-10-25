Запуск Дія City і реформа ІТ-освіти можуть дати гарний поштовх українській ІТ-галузі, – Милованов

Частка ІТ у структурі ВВП може складати від 10 до 20%, вважає радник президента.

Для того, щоб збільшити долю ІТ у ВВП до 10-15%, потрібно реформувати структуру ІТ-освіти, заявив в інтерв'ю виданню The Page президент Київської школи економіки (КШЕ) та екс-міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Крім того, на його думку, вплинути на розвиток ІТ в Україні та створити імідж України як ІТ-напрямку з комфортними податковими та правовими умовами може спецрежим Дія City.

За словами Милованова, бізнес може сам вирішити проблему реформування ІТ-освіти. Наприклад, EPAM наразі заходить в Американський університет у Києві. КШЕ та засновник технологічної компанії Roosh Сергій Токарєв цього року планують запустити у Києві Computer Science University, який працюватиме за прикладом Стенфорду. А в партнерстві зі співзасновником Genesis Володимиром Многолєтнім КШЕ робить освітні курси та свою продуктову школу. Серед гарних прикладів також є Mate Academy, яка навчила ІТ-навичкам вже тисячі людей.

Окрім того, компанії можуть навчати спеціалістів через корпоративні університети, як-от робить SoftServe.

Водночас, існує проблема залучення до ІТ людей з інших галузей.

«Якщо ми говоримо про навчання професійних ІТ-спеціалістів, то їм часто не вистачає бізнес-навичок. Їх наявність буде особливо актуальною, коли українське ІТ почне рухатись від аутсорсу до продуктового ІТ», – розповідає Милованов. – Я вважаю, що бізнес буде інвестувати в освіту, буде шукати освітніх партнерів і самотужки створювати школи. Від цього залежить майбутнє галузі».

Милованов додає, що запуск Дія City теж може дати гарний поштовх українській ІТ-галузі. За умови вдалого старту, 80-90% українських ІТ-компаній можуть стати резидентами Дія City.

«У такому разі я очікую на вибух», – розповідає Милованов. – Доходи ІТ-галузі можуть зрости в рази».

За прогнозами Милованова, частка ІТ у структурі ВВП складатиме не декілька відсотків, а від 10 до 20%.

Водночас, для цього українській ІТ-індустрії не вистачає головного ресурсу – людей. Цю проблему може вирішити якісна реформа ІТ-освіти.

Дія City дозволить залучити іноземний капітал, розповідає Милованов, адже спецрежим фіксує податкове навантаження на тому ж рівні, що наразі сплачують ФОПи. Водночас, він дозволить прозоро наймати спеціалістів на противагу поширеній в Україні схемі з ФОП.

«Я чекаю, що Дія City призведе до схожих проєктів в інших галузях. Якщо Дія City призведе до Агро City, то це вже тоді не зупинити – вся економіка буде розвиватись», – розповідає Милованов.

Нагадаємо, Дія City – це спецрежим для ІТ-компаній. Згідно з умовами спецрежиму, працівники резидентів Дія City будуть сплачувати ПДФО на рівні 5%, ЄСВ – 22% від мінімальної заплати, і військовий збір – 1,5%. Також Дія City впроваджує нову гнучку форму працевлаштування – гіг-контракти, та податкові стимули для інвесторів. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, завдяки Дія City Україна зможе стати найбільшим ІТ-хабом у Східній Європі.