На Черкащині цього року відновлять найдовшу трасу

У Черкаській області завершилося оновлення покриття на 52 км найдовшої у регіоні траси Н-16 Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань. Ще 67,2 км цієї траси відремонтували минулого року. Ремонт відбувається за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Про це повідомляє у Facebook голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

«Ця дорога сполучає всі чотири райони області. “Велике будівництво” тут завершене відразу на п’яти ділянках. На решті — ще триває», — зазначив очільник ОДА.

Він повідомив, що за підсумками двох років дорогу Н-16 буде відновлено по всій протяжності — 67,2 км торік і 127,7 км цьогоріч.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відвідали Черкаську область, де оглянули реалізовані проєкти програми «Велике будівництво» — перший у місті Золотоноша інклюзивний басейн та культурний центр «Шевченко HUB», який залишався довгобудом протягом 36 років. В межах «Великого будівництва» в області також буде зведено багатофункціональний спортивний комплекс в Умані, кілька басейнів та льодову арену в Черкасах.