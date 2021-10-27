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​Bloomberg: Росія зацікавлена у зниженні цін на газ в Європі до $400

Високі ціни шкодять попиту російський газ.

​Bloomberg: Росія зацікавлена у зниженні цін на газ в Європі до $400
Більче-Волицьке газове газосховище
Фото: Укртрансгаз

Росія хоче, щоб ціни на природний газ у Європі зменшилися приблизно на 60% від нинішніх показників. Інакше попит на російський газ може суттєво зменшитися, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела в Росії.

За словами одного з них, бажаний діапазон цін на газ в Європі для Росії - приблизно 300-400 доларів за тисячу кубометрів. У такому випадку "Газпрому" зможе зберегти контроль над ринком, навіть незважаючи на перехід європейських країн на більш екологічні джерела енергії. Інший співрозмовник назвав ширший діапазон цін - 200-400, його нижня межа, за словами джерела, є менш прийнятним сценарієм.

Ціни на газ у Європі, звідки імпортує газ і Україна, зараз знаходиться на історичних максимумах.   

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а наприкінці вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

Вартість газу на хабі в Нідерландах у вівторок, 26 жовтня, становила приблизно 88 євро за МВт-год, або близько 1150 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України заклав у прогнози на 2022 рік ціну на газ на рівні 350 доларів за тисячу кубометрів

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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