НБУ відсудив готель "Салют" у Києві

Будівлю в центрі столиці хочуть продати на прилюдних торгах.

Господарський суд Києва у понеділок, 25 жовтня, задовольнив позов Національного банку про продаж будівлі готелю "Салют" на прилюдних торгах в межах процедури виконавчого провадження.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

ПрАТ "Готель "Салют" є майновим поручителем за зобов’язаннями збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за кредитами рефінансування. Будівля готелю, вартість якої оцінюється майже у 481 млн гривень, передано Нацбанку в іпотеку.

Готель знаходиться в самому центрі Києва по вул. Мазепи Івана, 11-Б. Загальна площа будівлі - 12 255 кв. м.

Договір поруки було укладено між готелем та НБУ в 2008 році. Через вісім років, коли банк "ФіК" перестав виконувати кредитні зобов'язання, НБУ звернувся до Господарського суду Києва для стягнення майна в судовому порядку.

У червні 2020 року Господарський суд Києва в межах справи про банкрутство ПрАТ "Готель "Салют" визнав вимоги Національного банку на 4,1 млрд грн як забезпечені заставою майна боржника.

Нагадаємо, 17 вересня 2015 року НБУ визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк належав бізнесменові, депутату Верховної Ради Костянтину Жеваго.