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У Києві затримали адвоката за вимагання у сім'ї $400 тисяч за вирішення вигаданих проблем

Проблеми потерпілих, за попередньою інформацією, адвокат сам і створив.

Фото: dbr.gov.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали адвоката, який нібито вимагав у подружжя 400 тисяч доларів за вирішення проблем, які він сам їм створив.

Про це повідомляється на сайтах ДБР та Офісу генерального прокурора.

"На подружжя подано чисельні позовні заяви до судів про скасування права власності на належне їм майно, заяви про вчинення кримінальних правопорушень тощо. З потерпілими зв’язався керівник одного з адвокатських об’єднань міста Києва, який представляв їхні інтереси раніше. Адвокат зауважив, що дізнався про їхні проблеми і запропонував свої послуги. Після того він розповідав подружжю про начебто серйозність кримінального провадження та позовів щодо стягнення боргів", - заявили правоохоронці.

Слідство вважає, що позови були несправжніми, із жодним із позивачів чоловік подружжя знайоме не було та жодних договорів позик не укладало.

Проблеми потерпілих, за попередньою інформацією, адвокат сам і створив.

Тим не менше, він запропонував подружжю передати йому дві квартири у Києві або 400 тисяч доларів нібито за вирішення питань у Міністерстві юстиції, органах Національної поліції та судах.

Після цього подружжя звернулося до правоохоронців. Вони задокументували більше десяти зустрічей адвоката з потерпілими, а 28 жовтня затримали підозрюваного разом із посередником, якому передали гроші.

У посередника, крім 400 тисяч доларів, знайшли ще один рюкзак з великою сумою грошей невстановленого походження.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Справу кваліфікували як шахрайство у особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 190 КК України).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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