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СБУ висунула підозру першому окупаційному прокурору Севастополя

Шевченко зрадив Україну в обмін на керівну посаду.

СБУ висунула підозру першому окупаційному прокурору Севастополя
Фото: genproc.gov.ru

Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді колишньому працівнику органів прокуратури України Ігорю Шевченку, який 2014 року перейшов на бік Росії та отримав за це посаду прокурора Севастополя. Зараз він очолює прокуратуру Адигеї в Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Шевченко працював в українській прокуратурі з 2001 року і станом на березень 2014 року, коли Росія окупувала Кримський півострів, займав посаду начальника відділу прокуратури м. Севастополя.

Прокурор перейшов на бік окупаційної влади, погодившись на пропозицію обійняти посаду виконувача обов'язків прокурора міста Севастополя під підпорядкуванням російської генеральної прокуратури.

У травні 2014 року президент Росії Володимир Путін призначив Шевченка повноцінним керівником окупаційної прокуратури. На цій посаді він знаходився до жовтня 2018 року, коли його перевели в Адигею. Зараз він має класний чин державного радника юстиції 2 класу органів російської прокуратури.

СБУ інкримінує ч. 1 ст. 111 КК України, за якою йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що перша прокурорка окупованого Криму Наталія Поклонська має більше підозр. Їй, зокрема, інкримінували ст. 255 (створення злочинної організації), ст.438 (порушення законів і звичаїв війни), ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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