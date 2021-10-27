СБУ заявила про розтрату 20 млн гривень на будівництві Дністровської ГАЕС

На "Укргідроенерго" і у генпідрядника відбулися обшуки.

Служба безпеки України звинуватила керівництво "Укргідроенерго" і власників консорціуму "Укргідроенергобуд" у завданні державі збитків на суму понад 20 млн гривень.

На сайті СБУ стверджується, нібито гроші вкрали під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС в Чернівецькій області.

"Схема почала працювати ще на стадії тендеру, коли виконавця робіт обирали на майданчику публічних закупівель. Розкрадання коштів здійснювалося за рахунок завищення об’ємів та вартості робіт. Усе це - з двох великих договорів, виділених на модернізацію Дністровської ГАЕС. Їх загальна сума 5,3 млрд грн. Згідно з податковим дослідженням, внаслідок протиправних дій державі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 20 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Щоб знайти докази правопорушення, слідчі СБУ провели серію обшуків за адресами офісних приміщень та домашніми адресами фігурантів. Було знайдено первинну бухгалтерську документацію, договори, чорнові записи, комп’ютерну техніку з "чорною" бухгалтерією.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Дністровська ГАЕС розташована на правому березі середньої ділянки Дністра.

Це один з найбільших інфраструктурних енергетичних об'єктів, який реалізовували в Україні за останні роки. Станція працює в режимі "насос - турбіна" і може використовувати акумульовану в нічний час енергію для виробництва електроенергії під час пікових навантажень на мережу.

Відповідно до початкового проекту, Дністровська ГАЕС має складатися із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт у генераторному режимі і 2947 МВт у насосному.

Поки що побудовано чотири гідроагрегата загальною потужністю 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному. Будівництво здійснює консорціум "Укргідроенергобуд".