Кабмін врегулював питання служби іноземців та осіб без громадянства у ЗСУ

Документом передбачена можливість для таких осіб під час особливого періоду продовжувати контракт від 1 до 10 років.

Кабінет міністрів на своєму засідання 28 жовтня підтримав внесення змін до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, що введене в дію відповідним указом президента України.

Як зазначається, документом передбачена можливість зазначеним особам під час особливого періоду продовжувати контракт від 1 до 10 років. Іноземцям та особам без громадянства, що вступили на військову службу, не маючи при цьому військових звань присвоюється первинне військове звання "рекрут".

Усі подальші військові звання таким військовослужбовцям зможуть присвоювати до "майстер-сержанта" та "головного майстер-сержанта".

Окрім цього, чергове військове звання може бути присвоєно достроково в порядку заохочення, проте один раз на весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні та за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Змінами також передбачено присвоєння військового звання посмертно військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, незалежно від займаних посад та строку вислуги у військовому званні.

Надалі, як зазначається, відповідне рішення уряду має підтримати президент.

"Питання проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства є важливим та дозволяє значно підвищити соціальні гарантії у Збройних Силах України. Після введення в дію змін, Указ унормує права іноземців та осіб, що не мають громадянства, проте бажають служити у Збройних Силах нашої країни. Сьогодні наша держава дає можливість зазначеним особам будувати військову кар’єру в Україні, професійно нас зміцнюючи", - зауважив міністр оборони Андрій Таран.