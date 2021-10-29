В Україні з понеділка набудуть чинності зміни до ПДР з новими знаками і розміткою

З 1 листопада в Україні набудуть чинності зміни до Правил дорожнього руху, які передбачають нові знаки та розмітку.

Вони передбачені постановою Кабінету міністрів №1091 від 29 вересня, повідомив перший заступник начальника Патрульної поліції України Олексій Білошицький.

"Зміни здебільшого зумовлені необхідністю приведення положень ПДР у відповідність до національних стандартів України, а саме - ДСТУ 4100:2021 та ДСТУ 2587:2021, які розроблені з урахуванням вимог Конвенції про дорожні знаки та сигнали", - пояснив він.

У правила дорожнього руху з'явиться низка нових знаків (місце для зарядки електромобілів, діагональний пішохідний перехід, острівець безпеки, платна дорога тощо) та нова розмітка для позначення для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.

Крім того, до чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

Кодексу про адміністративні правопорушення зміни не торкнулись, тому відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тією, що й була.

Також вносять зміни, пов'язані з рухом велосипедистів. Буде нове визначення велосипедної доріжки; вводиться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду; вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху; регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

З оновленою редакцією ПДР можна ознайомитись на сайті zakon.rada.gov.ua.

Нагадаємо, що востаннє до ПДР вносились зміни 20 липня 2021 року, коли замість знаку 6.10 "Пост ДАІ" ввели знак 6.10 "Дорожня станція патрульної поліції", а на знаку 5.49 "Покажчик загальних обмежень швидкості" виправили швидкість, дозволену в населених пунктах (50 км/год замість 60 км/год).