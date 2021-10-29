У "Дії" з’явиться можливість реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів, - Міноборони

Міністр оборони Андрій Таран анонсував надання на порталі "Дія" електронних послуг громадянам щодо виконання ними військового обов’язку. Йдеться, зокрема, про інформацію, яка міститься про них в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Тарана, реалізація проєкту так званого запланована протягом 2022-2023 років.

"Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military_ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру — генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини", - розповів міністр.

За його словами, Міноборони вже працює над тим, щоб громадяни, які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК отримували всі дані про себе у електронному вигляді, без відвідування установи. Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі можна буде змінити реєстрацію місця проживання, або побачити інформацію про включення особи до реєстру - номер облікового запису у ньому тощо.

Наразі розробляється спільний наказ Міноборони та Мінцифри, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром.

"Станом на сьогодні йде процес інтеграції з базами Державної міграційної служби України, а далі - черга до реєстрів інших держорганів. Таким чином громадяни отримуватимуть державні послуги щодо військового обов’язку без черг та корупційних ризиків, одразу у себе в смартфоні", - підсумував Таран.

Нагадаємо, осінній призов до ЗСУ розпочався 5 жовтня і завершиться 21 грудня. Чисельність майбутніх строковиків встановлено у кількості 13 575 осіб.

голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко раніше заявив про можливість скасування строкової служби в армії з 2023 року. За його словами, реформи армії очікуються тому, що вони пов’язані з бажанням України стати членом НАТО.

Раніше 21-річному хакерові-самоучці, який нещодавно створив фейкову "Дію", запропонували пройти стажування у Міністерстві цифрової трансформації.