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27 жовтня біля Новотошківського загинув контрактник із Запоріжжя

36-річний Віктор Рачугін служив із березня цього року.

У середу, 27 жовтня під час обстрілу в районі села Новотошківське Луганської області від ворожої кулі загинув 36-річний Віктор Рачугін із Запоріжжя.

Про це повідомили у Запорізькому обласному територіальному центрі комплектування і соціальної підтримки.

"27 жовтня при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін", - йдеться у повідомленні на сторінці центру у Facebook.

facebook.com/ovk.zp.ua
facebook.com/ovk.zp.ua

Віктор Рачугін народився 31 січня 1985 року в Запоріжжі, отримав середню спеціальну освіту, працював за фахом. У березні 2021 року за контрактом пішов служити у Збройні Сили України.

Як повідомляли, 27 жовтня російські найманці 15 разів відкривали вогонь на Донбасі. За даними штабу,

біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Учора окупанти 14 разів порушили мирні домовленості вчора і вже один раз - сьогодні. 28 жовтня внаслідок ворожих дій було поранено двох українських бійців, сьогодні - ще одного. Поранених госпіталізовано. Їхній стан - середньої важкості.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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