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Російська делегація в ТКГ вимагала передати Косяка окупаційній владі Луганська

Російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи.

Російська делегація в ТКГ вимагала передати Косяка окупаційній владі Луганська

Російська делегація на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі підняла тему затриманого в Золотому росіянина Андрія Косяка

Ця тема цікавила росіян чи не найбільше, повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Спочатку глава російської делегації Борис Гризлов взагалі відмовився обговорювати це питання, а вже потім Азамат Кульмухаметов, який змінив його, поцікавився, коли російський консул отримає до нього доступ. При цьому він вимагав передати громадянина РФ Косяка не Росії, а окупаційній владі Луганська.

"Однозначно можна сказати, що Косяк сидітиме, поки що український суд не прийме щодо нього правове рішення. Потім, якщо Росія запитатиме видачі свого громадянина, ми зможемо розглянути питання його обміну на наших ув'язнених, які утримуються до РФ чи ОРДЛО", - наголосив Гармаш.

Нагадаємо, 13 жовтня українські військові затримали Андрія Косяка в районі КПВВ "Золоте". Бойовик з пов'язкою "СЦКК" займався розвідкою замість розмінування.

16 жовтня близько 200 проросійських демонстрантів пікетували штаб0квартиру ОБСЄ в окупованому Донецьку, вимагаючи звільнення "офіцера" бойовиків. Через це ОБСЄ призупинила роботу на території окупованих районів Донецької області.

19 жовтня суд арештував громадянина РФ Андрія Косяка, він обвинувачується в участі у незаконних збройних формуваннях (частина 2 стаття 260 Кримінального кодексу України).

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що здивовані, що МЗС РФ лише на шостий день поцікавилося долею бойовика.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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