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Окупанти обстріляли житлові будинки у Трьохізбенці Луганської області

Пошкоджено п’ять приватних будинків. Жертв серед мирного населення немає.

Російсько-окупаційні війська у середу ввечері здійснили обстріл Трьохізбенки, що на Луганщині. Як повідомили у Щастинській міській територіальній громаді, бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних артилерійських установок.

“Сьогодні 27 жовтня 2021 року о 16:20  ворог здійснив  обстріл  населеного пункту Трьохізбенка. Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти випустили по населеному пункту Трьохізбенка близько 20 снарядів. Пошкоджено п’ять приватних будинків.  

“Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які, на щастя, було швидко ліквідовані підрозділом ДСНС. Також пошкоджено лінію електропередач, наразі ведуться відновлювальні роботи. Жертв серед мирного населення немає”, - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня у Трьохізбенці Луганської області під ворожий обстріл потрапила оперативно-слідча групу СБУ. Офіцери збирали докази вчорашнього обстрілу мирних кварталів селища. 

Як повідомили в пресслужбі СБУ, бойовики стріляли із заборонених "Мінськими угодами" великокаліберних мінометів. Усі члени оперативно-слідчої групи СБУ залишилися в живих.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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