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Правила придбання квартири у новобудові

Правила придбання квартири у новобудові

Купівля власного житла - це досить складне завдання, для успішного вирішення якого потрібно врахувати безліч моментів. І йдеться не лише про придбання вторинного житла, де особливу увагу потрібно приділити вивченню документів, а й про оформлення купівлі-продажу квартири у новобудові. Про нюанси пошуку останньої ми розповімо в цій статті.

На что обращать внимание при выборе первичного жилья?

Столичний ринок нерухомості знаходиться на підйомі, охочим купити квартиру в новобудові Київ запропонує чимало варіантів. Оцінити багатство вибору можна на сервісі OLX, де ви зможете підібрати квартиру за різними параметрами. При цьому важливо враховувати деякі нюанси при виборі:

  • бюджет – заздалегідь визначте фінансову межу, за яку ви не переходитимете у виборі житла;

  • район – навіть ідеальне планування і максимальна квадратура не можуть бути важливішими за місце розташування житла;

  • інфраструктура – намагайтеся обирати новобудову у районах із розвиненою інфраструктурою;

  • етап будівництва - це може бути купівля житла на етапі будівництва або у вже введеному в експлуатацію будинку.

Також варто звертати увагу на "комплектацію" житла. Йдеться про проведення оздоблювальних робіт всередині приміщення, стан під'їзду та інші внутрішні параметри.

Перевірка документації перед купівлею квартири в новобудові

Існує хибна думка, що перевірка документів – це обов'язкова умова лише для покупки вторинної продукції, у якої могло бути кілька господарів. Це не зовсім так, адже оформлення угоди з придбання житла в будинку, що будується - не що інше, як обіцянка забудовника надати нерухомість у вашу власність після введення будівлі в експлуатацію. Саме тому не варто вибирати лише очима, звертаючи увагу на доступну вартість, квадратуру та район.

Перевіряйте репутацію компанії забудовника, пошукайте проєкти, над якими вона працювала. Намагайтеся віддавати перевагу забудовникам, які перебувають на ринку тривалий час. Також не зайвим буде звернутись до юриста вже на етапі вибору квартири. Він порадить не лише найкращий варіант оформлення угоди, але й складе список документів для пред'явлення будівельною компанією. Сподіваємося, наші поради допоможуть вам придбати житло вашої мрії.

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