У Сумах вбили представника "Правого сектору" Олександра Іваніну

У Сумах біля під'їзду власного будинку з вогнепальної зброї вбили активіста, члена "Правого сектору" Олександра Іваніну. Про це у Facebook повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

“Вбито сумчанина, активіста, молодого хлопця, члена "Правого сектору" - Олександра Іваніну. Його нахабно вбили біля під'їзду свого будинку з вогнепальної зброї. На місці працює поліція. Це жахливо і не припустимо! Ніхто не має права позбавляти життя іншого!” - написав Живицький.

Речник Нацполіції Сумщини Володимир Крупецьких у коментарі "Суспільне Суми" розповів, що повідомлення про вбивство до поліції надійшло близько 21 години. Наразі на місці події працює поліція.

Керівник обласного осередку “Правого сектора” Сергій Супрун розповів деталі вбивства.

"Близько 9-ї години Саша разом із дружиною Анею під'їхали на автівці до свого під'їзду, Саня (Олександр Іваніна - ред.) виліз з машини, поліз у багажник за речами. У цей час неподалік, на лавочці, сидів якийсь чоловік. Як описує свідок, побачив Саню, дістав зброю - і почав стріляти. Зробив декілька пострілів. швидше за все, це пов'язано з антикримінально діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб", - сказав Супрун.

Як відомо, Олександр Іваніна на виборах 2020 року балотувався до Сумської міської ради від партії "Правий сектор", але не пройшов. 27 жовтня під час сесії міської ради виступав щодо скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.