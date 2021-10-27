Старт творчого конкурсу есе «Один день» був приурочений до Міжнародного дня миру, що відзначається щорічно 21 вересня. Цього року конкурс уперше проводився серед учнів шкіл Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. Команда Фонду Ріната Ахметова зареєструвала 1842 унікальні й оригінальні твори-есе на тему «День, коли для тебе почалася війна».

«Один день» – один із проєктів Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова, мета якого зберегти свідчення очевидців про день, коли для них почалася війна. Усе це робиться для переосмислення важливості миру для кожної людини та заради мирного майбутнього всієї країни», – розповіла Ірина Блажан, головна директорка програм Фонду Ріната Ахметова.

Проведення конкурсу підтримували амбасадори Фонду, зіркові ведучі телеканалу «Україна» Ігор Пупков і Олег Панюта.

"Цей проєкт покликаний показати, що початок війни – це не один день, а десятки й сотні різних днів, пов'язаних як із місцевими подіями, так і подіями країни в цілому, що назавжди змінили життя людей. Для кожного українця, цей день свій, він пов'язаний зі спогадами, трагедіями, втратами та усвідомленням того, що так, як було раніше, вже не буде ніколи", – розповів амбасадор Фонду Олег Панюта.

Конкурс проводився у рамках Меморандуму про співпрацю між Фондом Ріната Ахметова та Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

Експертна рада конкурсу відібрала 150 фіналістів, а журі, оцінивши роботи за визначеними критеріями, оголосило імені 24 переможців.

1 місце:

1. Горемикін Ілля, селище Лисичанське (Луганська область);

2. Драгун Антоніна, Лисичанська спеціалізована школа № 27 (Луганська область);

3. Севастьянов Давид, Політехнічний ліцей-школа, Вугледар (Донецька область);

4. Шинкарьова Катерина, Кондрашівський ліцей, село Велика Шапківка (Харківська область).

2 місце:

1. Кононенко Анастасія, Опорна школа № 13, Лисичанськ (Луганська область);

2. Манойло Софія, Спеціалізована школа № 3 з поглибленим вивченням окремих предметів, Маріуполь (Донецька область);

3. Мігаль Ганна, Маріупольська школа № 34 (Донецька область);

4. Кравченко Аліна, село Золотарівка (Луганська область);

5. Саєнко Лілія, Шандриголівська школа (Донецька область);

6. Турченко Софія, Запорізька спеціалізована школа-інтернат «Січовий колегіум» (Запорізька область);

7. Сухобрус Вадим, Запорізький НВК № 67 (Запорізька область);

8. Жургур Дмитро, Харківський НВК гімназія-школа № 24 (Харківська область).

3 місце:

1. Попелюзна Катерина, Авдіївська опорна школа № 2 (Донецька область);

2. Бідюк Єлизавета, Мелітопольський ліцей-інтернат (Запорізька область);

3. Воронкова Алла, Селидівська загальноосвітня гімназія (Донецька область);

4. Лавренова Анастасія, Опорна школа, Красногорівка (Донецька область);

5. Неліпа Владислав, Мар'їнська опорна школа № 1 (Донецька область);

6. Рєзник Олександр, Харківський ліцей № 141 (Харківська область);

7. Селекенова Ангеліна, Спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів №4, Маріуполь (Донецька область);

8. Тараненко Данило, Слов'янський педагогічний ліцей (Донецька область);

9. Подолянюк Аміна, Пісочинський ліцей «Мобіль» (Харківська область);

10. Мазитова Дар'я, Височанський ліцей № 2 (Харківська область);

11. Ушканець Данило, Опорна школа, Красногорівка (Донецька область);

12. Попова Валерія, НВК Михайлівської сільської ради (Запорізька область).

"Це не просто роботи – це людські долі, життя, історії, які пропущені через серце. Напевно, це був найскладніший вибір у моєму житті при оцінюванні робіт. Вирізнити якусь окрему роботу – неможливо. Вони всі – унікальні. Це сторінки новітньої історії України, які ще не перегорнуті", - відзначила начальниця відділу роботи з обдарованою молоддю Інституту модернізації змісту освіти МОН України Світлана Мистюк.

Фонд Ріната Ахметова отримав численні відгуки як від конкурсантів, так і від учителів, які вболівали за успіхи свої учнів.

"Як важливо було переосмислити і відчути всім нашим дітям цю тему, цей біль і цю дійсність. Вони стали дорослішими. Вони змогли розповісти про те, що їх турбує. Це так важливо – говорити. Вони, наші сучасні діти, ранимі й глибокі, щирі та прекрасні! Вони готові змінити цей світ! Вони вірять у це в свої 16-17 років, а ми однозначно віримо в них!" – поділилася Олена Дрантусова, вчителька з Харкова.

Переможці конкурсу отримають від Фонду цінні призи: 4 учасники, які вибороли перше місце, отримають ноутбуки; 8 учасників, які зайняли друге місце, – мобільні телефони; 12 учасників, які зайняли третє місце, – набори відеоблогера. Не залишились поза увагою і вчителі, які надихали призерів. Четверо вчителів, учні яких посіли перше місце, отримають планшети від організаторів конкурсу.

«Голоси Мирних. Музей Фонду Ріната Ахметова» – це простір, де жителі Донбасу можуть розповісти свою історію без страху та докору. Розповісти, щоб звільнитися від тягаря мовчання і дати можливість людям у всьому світі зрозуміти розумом і відчути серцем увесь біль постраждалих від воєнних дій мирних жителів. Мета Фонду на найближчі роки – 100 тисяч свідчень Мирних, п’ять тисяч із яких уже зібрано.