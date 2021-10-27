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Росія у ТКГ вимагає включити до української делегації Медведчука, - Гармаш

"Бажають мати справу лише з кумом Путіна”.

Росія у ТКГ вимагає включити до української делегації Медведчука, - Гармаш
Представник Донецька у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Російська делегація у ТКГ вимагає виключити з делегації України народного депутата Галину Третьякову та замінити її на депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш.

“Російська сторона знову фактично заблокувала усі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам, кого включати до нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третьякову та замінити її на Медведчука. Бажають мати справу лише з кумом Путіна”, - написав Гармаш.

За його словами, озвучувалась навіть ідея в односторонньому порядку віддати трьох жінок Україні, але лише "в особі Медведчука".

“Звичайно, ніхто не диктуватиме Україні, кого їй включати до складу своєї делегації. Тим більше дивно, коли це намагаються робити люди, котрі взагалі офіційно нікого не представляють у ТКГ. Навіть Росія соромиться видати офіційну ноту щодо їхньої участі у переговорах. Насправді, вони вже просто не можуть вигадати зрозумілих причин, що пояснюють невиконання рішень Нормандської четвірки про обмін полоненими та відкриття КПВВ у Щасті та Золотому. Тому висувають абсолютно абсурдні, спочатку нездійсненні вимоги, щоб заблокувати роботу підгрупи”, - додав Гармаш.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якби Російська Федерація підтвердила, що у народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука є російське громадянство, його могли б обміняти на утримуваних громадян України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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