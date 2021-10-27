​Берлін висловив стурбованість, що дрони на Донбасі застосовує не лише ОБСЄ

У Німеччині стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотні літальні апарати.

Про це заявила речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе, передає "Укрінформ".

"У Берліні дуже стурбовані збільшенням інтенсивності бойових дій на Сході України, а також повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення ще одного солдата застосували дрон типу «Байрактор»", - сказала Зассе.

Вона зазначила, що останні тижні СММ ОБСЄ документує збільшення порушень режиму припинення вогню та застосування важких озброєнь, що суперечить Мінським угодам. Дипломат також наголосила, що Мінські угоди дозволяють використовувати безпілотники виключно місії ОБСЄ.

Зассе закликала сторони до деескалації і зазначила, що розвиток подій останнім часом показує, що необхідний більш конструктивніший підхід у політичних переговорах. За її словами, Німеччина разом із Францією посилено працюють над тим, щоб організувати зустріч міністрів закордонних справ Нормандської четвірки. Однак, наразі поки неможливо сказати дату цієї зустрічі

Як повідомлялося, ЗСУ вперше використали турецький безпілотник Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію на позиціях бойовиків, які обстріляли село Гранітне та зруйнували будинки мирних жителів. У Генштабі підтвердили цю інформацію і наголосили, що Bayraktar не перетинав лінію розмежування.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що застосували Bayraktar після того, як не спрацювали дипломатичні методи.

"За повідомленням Генштабу, наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з’явився тільки після того, як не спрацювали дипломатичні методи: а саме окупанти не відреагували на вимогу ЗС припинити обстріли українських позицій, в результаті яких загинув один український воїн. При цьому для придушення вогневої активності ворожих гармат були використані боєприпаси MAM-C з найменшою потужністю, завдяки чому військовослужбовці російських окупаційних військ залишились живі і відбігли від точки ураження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські найманці на Донбасі останнім часом часто використовують безпілотники. Так, 6 вересня російські найманці скинули на Зайцеве вибухівку за допомогою безпілотника. Це була п'ята за тиждень зафіксована спроба використання БПЛА.

У серпні окупанти за допомогою дрона замінували територію біля Водяного що на Донеччині.

Також раніше повідомлялося, що попри заяви міжнародної спільноти російські окупанти продовжують перешкоджати роботі спецмісії ОБСЄ на Сході України, зокрема - збивають безпілотники спостерігачів.