У Туреччині застосування ЗСУ безпілотників Bayraktar на Донбасі назвали "великим шоком для Путіна"

У Генштабі запевнили, що Bayraktar знищив ворожу артилерію без перетину лінії зіткнення.

Турецькі ЗМІ відреагували на повідомлення про перше бойове застосування українською армією ударних дронів Bayraktar.

Видання Yeni Akit назвало використання безпілотників Bayraktar на Донбасі "великим шоком для Путіна".

"На відео, яким поділилися джерела, видно, що була знищена одна 122-мм гаубиця Д-30, що належить проросійським сепаратистським силам. Повідомляється, що наказ застосувати Bayraktar TB2 SİHA вперше на Донбасі дав начальник Генштабу України Валерій Залужний", - сказано в повідомленні.

Тим часом у Генштабі підтвердили цю інформацію. Там наголосили, що Bayraktarне перетинав лінію розмежування.

"З 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об’єднаних сил в районі населеного пункту Гранітне. Два військовослужбовці Збройних Сил України під час обстрілу зазнали поранення, один з них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було невідкладно висунуто вимогу щодо припинення вогню, надіслано ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували", - пояснили у Генштабі вчорашню ситуацію на Донбасі.

Там додали, що "з метою змушення ворога до припинення вогню" за наказом Головнокомандувача ЗСУ було застосовано “Байрактар”.

"Безпілотний літальний апарат не перетинав лінії зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ. Після цього обстріли українських позицій припинилися", - сказано в повідомленні.

Безпілотник Bayraktar TB2 - це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту - понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Кілька безпілотників Bayraktar TB2 вже є на озброєнні ЗСУ і пройшли випробування в зоні бойових дій на Донбасі. Всього Україна має намір придбати 48 таких апаратів.

"Укрспецекспорт" у січні 2019 року підписав угоду з Baykar Defense на поставку шести безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, двох пунктів управління та 200 "розумних" боєприпасів на суму 69 млн доларів. Командування Військово-Морських Сил України у липні отримало першу партію ударних дронів типу Bayraktar TB2 (SİHA).