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Тренд на комплексність, зокрема в освіті

Для того, щоб на сучасному історичному етапі бути конкурентноздатним в економіці та культурі немає іншого шляху ніж постійно залучати до базово-профільного виду діяльності новітні технології та формати самовираження із суміжних областей знання та вмінь.

Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»
Фото: kyivcity.gov.ua
Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»

На жаль, маємо констатувати, що почасти замість по-справжньому міждисциплінарних навчально-освітніх програм здобувачам освіти пропонують лише їх імітацію.

Чим же вирізняється та організація міждисциплінарно-комплексного навчання, що варта як уваги, так і фінансових на неї витрат?

Найбільш очевидною неочевидністю тут є наступні позиції:

- по-перше, на вивчення теорії програмних дисциплін виділяється у рази менше часу ніж на практичні заняття з опрацювання завдань комплексного як змісту, так і формату виконання;

- по-друге, справа вивчення англійської (міжнародна мова у науці, культурі та сервісах і туризмі) ставиться так, щоб мільйони старшокласників і студентів країни ставали здатними нею користуватися майже як своєю державною мовою;

- по-третє, для підсумкового оцінювання рівня підготовки старшокласників/студентів використовуються письмові завдання комплексного змістуі (увага!) виключно на вміння застосування теоретично-фактологічних знань.

Натомість, для імітації існування міждисциплінарних навчальних програм достатньо, щоб «фізики» заучували як що називається у «біологів» і навпаки та тому подібні форми «освоєння» суміжних дисциплін.

Звісно, що при цьому під час тестування акцент робиться на оцінювання знання у цих суміжних/паралельних дисциплінах визначень законів, понять і тому подібної формально-наукової теорії.

Володимир Бєлий Володимир Бєлий , екс-заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського фізико-технічного ліцею при ХНТУ та ДНУ
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