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У Японії показали летючий байк за $680 тисяч

Розробники заявили, що він може розганятися до 100 км/год.

Фото: ali.jp

Японський стартап A.L.I. Technologies у вівторок, 26 жовтня, презентував летючий мотоцикл, розроблений інженерами компанії. Демонстраційний політ відбувся на гоночній трасі "Фудзі".

Про це повідомляє The Japan Times.

Ховербайк XTurismo Limited Edition оснащений двигуном внутрішнього згоряння та чотирма меншими моторами на акумуляторах, які дозволяють йому знаходитися в повітрі протягом 40 хвилин та розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Він має два основних ґвинта і чотири допоміжних для керування.

Фото: xturismo.com

Транспортний засіб, що нагадує мотоцикл на пропелерах і важить 300 кг, розрахований на одну людину. Замість коліс він має посадкове шасі, як у вертольотів.

Розробники визнають, що найближчим часом використання ховербайку на дорогах навряд чи можливе. Але вони вважають, що його зможуть використовувати, наприклад, рятувальники у важкодоступних місцях.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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