Кабмін надав "Антонову" державні гарантії для будівництва літака Ан-32

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про надання держпідприємству "Антонов" державних гарантій для залучення кредиту на будівництво літака Ан-32.

Як повідомляється в урядовій постанові №1053 від 22 вересня 2021 року, опублікованій на сайті уряду, вибірка кредитних коштів здійснюється за умови її узгодження з Держслужбою з надзвичайних ситуацій, для якої будується цей літак.

У документі відсутні обмеження на термін і ставку запозичення, плата за використання держгарантії визначена в 0,001% річних суми гарантійних зобов'язань.

Ан-132 - перший літак у лінійці "Антонова" без російських комплектуючих. Літак призначений для польотів на близько- і середньомагістральних маршрутах, він зможе виконувати широкий спектр завдань з перевезення вантажів. Він матиме крейсерську швидкість 500 км/год. і максимальну висоту крейсерського польоту 9000 м із максимальним навантаженням у 9,2 тонни.