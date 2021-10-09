У роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався новий збій

У мікроблозі компанії у Twitter заявили, що працюють над виправленням ситуації.

Користувачі скаржаться на нестабільну роботу соцмереж Facebook та Instagram. Спостерігаються також проблеми в роботі месенджера WhatsApp.

Про це свідчать дані на сайті DownDetector, який відслідковує збої у роботі сервісів.

За інформацією порталу, збої в роботі стали спостерігатися сьогодні після 21 години. Частіше за все користувачі скаржаться на проблеми в роботі сайтів та додатків.

У мікроблозі компанії у Twitter підтвердили проблеми в роботі сервісів та заявили, що працюють над виправленням ситуації.

"Ми знаємо, що деякі люди мають проблеми з доступом до наших програм та продуктів. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше нормалізувати ситуацію, і просимо вибачення за можливі незручності", – повідомляє у Twitter пресслужба Facebook.

Нагадаємо, 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався масштабний збій, що тривав приблизно шість годин. Потім стали надходити повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT & T.

Як виявилося, ситуація була пов'язана з неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних.