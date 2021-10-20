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Королівський монетний двір Британії вирішив отримувати золото зі старих смартфонів і ноутбуків

Також зі старих пристроїв можна витягувати паладій, мідь і срібло.

Королівський монетний двір Британії вирішив отримувати золото зі старих смартфонів і ноутбуків
Фото: thebalance.com

Королівський монетний двір планує впровадити у Великобританії першу в світі технологію утилізації золота з електронних відходів.

Британські виробники монет планують добувати золото і дорогоцінні метали зі старих телефонів та ноутбуків.

Як повідомляє ВВС, Королівський монетний двір підписав угоду з канадським підприємством Excir щодо відновлення 99% і більше золота з плат на пристроях.

Розроблена стартапом технологія дозволяє отримувати дорогоцінні метали із плат пристроїв при кімнатній температурі. Тому золото буде перероблятися на території монетного двору, а не в плавильних заводах при високій температурі.

Королівський монетний двір уже протестував технологію й отримав золото чистої проби - 999,9. Також із пристроїв можна витягувати паладій, мідь і срібло.

На міжнародному форумі з поводження з відходами електричних і електронних приладів (The WEEE Forum) підрахували, що вага викинутих в 2021 році пристроїв становить понад 57 млн тонн. Якщо нічого не зробити, кількість відходів до 2030 року досягне 74 млн тонн, що вдвічі перевищує показник за десятиліття, вважають у монетному дворі.

Виконавча директорка монетного двору Енн Джессопп заявила, що ця технологія допоможе "справді вплинути на одну з найбільших екологічних проблем світу".

За оцінками експертів, нині переробляється менше п’ятої частини електронних відходів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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