У роботі Instagram стався черговий збій

Частіше за все користувачі скаржаться на технічні перебої в роботі соцмережі й проблеми із завантаженням фото й історій.

Користувачі скаржаться на нестабільну роботу соцмережі Instagram. Про це свідчать відомості порталу Downdetector, що відслідковує збої у роботі сервісів.

За інформацією порталу, збої в роботі стали спостерігатися ввечері 20 жовтня. Частіше за все користувачі скаржаться на технічні перебої в роботі соцмережі й проблеми із завантаженням фото й історій.

Основна маса проблем фіксується в США. Також надходять скарги з Британії, Мексики, Франції та Німеччини.

Технічні негаразди в роботі Instagram у середу після 18.00 помічають і жителі України.

Нагадаємо, 4 жовтня в роботі Facebook, Instagram та WhatsApp стався масштабний збій, що тривав приблизно шість годин. Потім стали надходити повідомлення про можливі проблеми у Google, Twitter, TikTok і багатьох інших онлайн-сервісів. Також надходили дані про перебої в роботі Amazon Web Services, T-Mobile, AT & T.

Як виявилося, ситуація була пов'язана з неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних.