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TikTok виконав вимогу Єврокомісії щодо нової функції "гроші за перегляди"

Адміністрація китайської соцмережі встигла вчасно надати європейським чиновникам потрібні документи.

TikTok виконав вимогу Єврокомісії щодо нової функції "гроші за перегляди"
Фото: EPA

Європейська Комісія підтвердила виконання адміністрацією соцмережі TikTok вимоги щодо надання висновку про оцінку ризиків стосовно нової Lite-версії свого додатка. Китайський сервіс коротких відео мав для цього 24 години і встиг вкластися у відведений термін. 

Як пише Deutsche Welle, європейські чиновники вимагали документ через підозру у порушенні соцмережею Акту про цифрові сервіси, який змушує компанії перевіряти свої нові послуги на предмет потенційної шкоди та загроз.

У випадку TikTok йдеться про запущену у Франції та Іспанії "полегшену" версію додатка, яка дозволяє користувачам отримувати бонуси за активність при перегляді відео. Їх потім можна обмінювати на ваучери та подарункові картки.

Єврокомісія вважає, що подібна механіка містить маніпулятивні ознаки та може викликати залежність і бути небезпечною для психологічного здоров'я, особливо стосовно дітей. Натомість TikTok переконує, що функція доступна лише для користувачів від 18 років.

Якщо керівний орган ЄС не задовольнить проведена мережею оцінка ризиків, китайській компанії загрожує штраф до 6% від її річного прибутку. 

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