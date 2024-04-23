В новому пакеті військової допомоги США Україні будуть ракети ATACMS, - CNN

США, ймовірно, вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності у рамках нового пакету допомоги.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

“Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 100 миль, тоді як версія більшої дальності може досягати 190 миль”, - йдеться у повідомленні.

Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету Сенату з розвідки, сподівається, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну вже незабаром.

Військова допомога буде надходити з власних запасів США через механізм фінансування PDA (Presidential Downdown Authority).

Офіційний представник Білого дому відмовився коментувати зміст пакету, але запевнив, що США “готові швидко надіслати військову допомогу Україні для задоволення їхніх термінових потреб на полі бою та протиповітряної оборони, щойно доповнення пройде Сенат і буде підписано закон”.

Допомога США для України