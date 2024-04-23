В новому пакеті військової допомоги США Україні будуть ракети ATACMS, - CNN

США, ймовірно, вперше надішлють Україні ракети ATACMS великої дальності у рамках нового пакету допомоги.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.
“Минулої осені США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, яка може досягати близько 100 миль, тоді як версія більшої дальності може досягати 190 миль”, - йдеться у повідомленні.
Сенатор Марк Ворнер, голова Комітету Сенату з розвідки, сподівається, що ракети ATACMS будуть відправлені в Україну вже незабаром.
Військова допомога буде надходити з власних запасів США через механізм фінансування PDA (Presidential Downdown Authority).
Офіційний представник Білого дому відмовився коментувати зміст пакету, але запевнив, що США “готові швидко надіслати військову допомогу Україні для задоволення їхніх термінових потреб на полі бою та протиповітряної оборони, щойно доповнення пройде Сенат і буде підписано закон”.
Допомога США для України
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Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом під час якої лідери обговорили постачання зброї для ЗСУ. Байден запевнив Зеленського, як тільки Сенат схвалить закон про надання військової допомоги США, він підпише документ.
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Графік, за яким Україна отримуватиме зброю від США, невідомий, і його не оприлюднять, тому що це може вплинути на стратегію війни. Але зброя, яка прибуде в Україну, прибуде швидше, ніж будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів.
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Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
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Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок.
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