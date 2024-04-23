США готують пакет військової допомоги на $1 млрд для України, — Reuters

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, це буде перша частина допомоги з пакету, який сьогодні має ухвалити Сенат.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.
"Новий пакет військової допомоги містить в собі транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси 155-мм калібру, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю для ЗСУ", — повідомили чиновники ексклюзивно для агенства.
Допомога США для України
- Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом під час якої лідери обговорили постачання зброї для ЗСУ. Байден запевнив Зеленського, як тільки Сенат схвалить закон про надання військової допомоги США, він підпише документ.
- Графік, за яким Україна отримуватиме зброю від США, невідомий, і його не оприлюднять, тому що це може вплинути на стратегію війни. Але зброя, яка прибуде в Україну, прибуде швидше, ніж будь-яка армія могла б мобілізуватися, щоб доставити її сюди. Частина зброї може бути за кілька днів, частина – за кілька тижнів.
- Документ, який ще має схвалити Сенат і підписати президент США, передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, у тому числі $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.
- Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів.
- Згодом лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що голосування за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок.
- Наступного тижня верхня палата Конгресу не мала працювати, але вона збереться, щоб ухвалити цей закон.
- Пентагон готовий надати військову допомогу Україні одразу після того, як Сенат наступного тижня схвалить законопроєкт про допомогу Україні, а президент Джо Байден підпише його.