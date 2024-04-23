США готують пакет військової допомоги на $1 млрд для України, — Reuters

В пакет ввійшли Stinger, боєприпаси для артилерійських систем, боєприпаси 155-мм калібру, протитанкові боєприпаси Javelin.

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, це буде перша частина допомоги з пакету, який сьогодні має ухвалити Сенат.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

"Новий пакет військової допомоги містить в собі транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, артилерійські боєприпаси 155-мм калібру, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю для ЗСУ", — повідомили чиновники ексклюзивно для агенства.

Допомога США для України