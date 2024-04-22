Байден під час телефонної розмови пообіцяв Зеленському підписати закон про надання військової допомоги США

Під час телефонної розмови глави держав обговорили постачання зброї, якої потребують ЗСУ.

Глава України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом під час якої лідери обговорили постачання зброї для ЗСУ. Байден запевнив Зеленського, як тільки Сенат схвалить закон про надання військової допомоги США, він підпише документ.

Про розмову з лідером США Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову із Президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", — ідеться у повідомленні.

Володимир Зеленський відзначив двопартійну підтримку особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса під час голосування законопроєкту.

"Інше рішення Палати представників – дозволити конфіскацію російських активів – посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", — додав президент.

Глава України розповів Президенту Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення Президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності", — додає Зеленський.

Також глави держав обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.