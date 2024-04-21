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У Харків прибула делегація представників Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовців ООН

Для Харкова візит іноземної делегації має величезне значення.

У Харків прибула делегація представників Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовців ООН
візит міжнародної делегації до Харкова
Фото: Ігор Терехов

21 квітня до Харкова прибула міжнародна делегація послів Данії та Естонії, заступників дипломатичних місій Франції, Швеції та високопосадовців ООН.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"Одна річ знати, що коїться у Харкові, і зовсім інша — бачити своїми очима руїни Північної Салтівки, вщент зруйновані цивільні обʼєкти і разом з містянами переживати за своє життя під постійними повітряними тривогами", — наголошує Терехов.

Делегатам презентували конкретний план відновлення нашої теплової інфраструктури. "Адже знаємо напевно, яке устаткування необхідне для того, щоб більш-менш стало пройти наступний опалювальний сезон, і хто вже зараз може його нам поставити", — додає він.

Фото: Ігор Терехов

Він зазначив, що має повне взаєморозуміння з партнерами щодо потреб, і Харків дуже розраховує на дієву та своєчасну підтримку.

Терехов наголосив, що має повне взаєморозуміння з партнерами щодо потреб, і Харків дуже розраховує на дієву та своєчасну підтримку.

Фото: Ігор Терехов

"Візит потужної делегації представників Данії, Естонії, Франції, Швеції та високопосадовців ООН заступників дипломатичних місій Франції, Швеції та високопосадовців ООН до нашого міста має величезне значення для всіх нас", — підкреслив Терехов.

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