Шмигаль: Цього тижня Україна може отримати від ЄС 1,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility

Також Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

Цього тижня може надійти 1,5 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Про це на засіданні уряду 23 квітня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Єврокомісія підтримала План України в межах програми Ukraine Facility. І вже цього тижня очікуємо надходження 1,5 млрд євро за цією програмою Європейського Союзу", - сказав глава уряду.

Шмигаль також повідомив, що Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе залучити додатково 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи для відновлення української медицини.

Інше рішення уряду має додати 15 млн євро від Європейського інвестиційного банку в межах фінансування програми банківських гарантій. "Це покращить умови отримання пільгових позик для українських малих та середніх підприємств", - пояснив Шмигаль.