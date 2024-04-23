Кабмін виділив додаткові 8 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд

Кабінет міністрів України виділив додаткові 8 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд.

Про це повідомляє Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, понад 8 млрд грн виділили на будівництво фортифікацій завдяки перерозподілу видатків держбюджету.

"Лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 млрд грн. І на цьому не збираємося зупинятися. Наше завдання – створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою", — зазначає Шмигаль.