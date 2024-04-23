Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про допомогу Україні

23 квітня Сенат США проголосував за скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування. Йдеться, зокрема, про підтримку України, передає "Європейська правда".
Клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера підтримали 80 сенаторів, проти висловилися 19. Пропозиція Шумера дозволяє ухвалити законопроєкт, що стосується і України, за скороченою процедурою.
Через правку республіканця Майка Лі розгляд законопроєкту міг затягнутися, але її відхилила звичайною більшістю голосів.
Тепер Сенат має 30 годин на обговорення документа. Тоді проведуть остаточне голосування, яке потребує лише простої більшості голосів сенаторів.
- 20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на понад 60 млрд доларів. Пакет підтримала більшість конгресменів Палати представників США: 310 конгресменів "за", "проти" було подано 112 голосів.
- Пентагону потрібно буде менше ніж тиждень після ухвалення відповідного законодавства, щоб передати частину зброї українським підрозділам.