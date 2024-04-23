Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про допомогу Україні

Це процедурне голосування. Тепер триватиме обговорення документа.

23 квітня Сенат США проголосував за скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування. Йдеться, зокрема, про підтримку України, передає "Європейська правда".

Клопотання лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера підтримали 80 сенаторів, проти висловилися 19. Пропозиція Шумера дозволяє ухвалити законопроєкт, що стосується і України, за скороченою процедурою.

Через правку республіканця Майка Лі розгляд законопроєкту міг затягнутися, але її відхилила звичайною більшістю голосів.

Тепер Сенат має 30 годин на обговорення документа. Тоді проведуть остаточне голосування, яке потребує лише простої більшості голосів сенаторів.